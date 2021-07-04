الشرطة القضارف وهلال الساحل يتعادلان

تعادل فريقا الشرطة القضارف وهلال الساحل بدون أهداف في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب إستاد المريخ لحساب الجولة السادسة من القسم الثاني للدوري الممتاز قدم فيها فريق الشرطة القضارف مستوى جميل وأضاع رماته مهرجان من الأهداف وبهذه النتيجة يرتفع الشرطة برصيده إلى “١٩” نقطة وهلال الساحل إلى “٢٨” نقطة واكتسى لاعبو الشرطة بالشارات السوداء ووقف لاعبو الفريقين والحضور دقيقة حداد على روح شهيد الوطن والواجب الرقيب شرطة خالد إدريس الذي استشهد متأثراً بإصابة أثناء مواكب 30يونيو بالقضارف وهو يؤدي واجبه في حماية أرواح وممتلكات المواطنين وكان مجلس إدارة نادي الشرطة نعى وفاة الشهيد وقام بواجب العزاء ولأسرة الفقيد.