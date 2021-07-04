المريخ يهزم توتي بثنائية الجزولي نوح ويعتلي الصدارة

الخرطوم : السوداني

حقق المريخ فوزاً ثميناً على توتي بهدفين دون رد، أحرزهما المهاجم الجزولي نوح على مدار شوطي اللعب الأول والثاني ضمن مباريات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز

وبالنتيجة ارتفع المريخ بنقاطه إلى ٤٤ نقطة مستعيداً صدارة المنافسة.

وقاد المريخ في المباراة كل من محمد المصطفى، صلاح نمر، امير كمال، طبنجة، كرنقو، ضياء محجوب، التاج يعقوب، السماني الصاوي، بكري المدينة، توني، الجزولي نوح.

بينما قاد توتي وحيد كافي، باتو، شيخ الدين، منتصر ربيع.

وقدم المريخ مستوى متباينا في شوطي المباراة، وبدا واضحاً تأثر الفريقين بأرضية الملعب السيئة.

وشهدت المباراة عدداً من الملابسات والأحداث المثيرة، حيث منع مدير الكرة بالمريخ حاتم محمد أحمد، ونائبه مجدي أشانتي إلى جانب رئيس القطاع الرياضي خالد أحمد المصطفى من الدخول لأرضية الملعب بينما أبعد مراقب المباراة أسامة عبد السلام، مدير الكرة بالمريخ جناح سوداكال أنس نصر الدين من الملعب.