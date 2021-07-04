رئيس مجلس السيادة يلتقي وفد (الترويكا)

الخرطوم : السوداني

ثمّن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الجهود التي تضطلع بها دول (الترويكا) لإحلال السلام والاستقرار في السودان، بجانب دعمها اللا محدود لعملية الانتقال الديمقراطي.

وأشار لدى لقائه بمكتبه اليوم، مبعوثي دول (الترويكا)؛ المبعوث الأمريكي السفير دونالد بوث، البريطاني بوب فيرويذر والنرويجي إندري ستيانسن، بحضور السفيرة النرويجية والقائمين بالأعمال الأمريكي والبريطاني الى أن توقيع (الترويكا) كشهود ضامنين على اتفاق جوبا يُعد إضافةً حقيقيةً لدعم وإنجاح مسيرة السلام، مؤكداً التزام الحكومة بتنفيذ بنود الاتفاق واستكمال ملف السلام مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور.

وأوضح المبعوث البريطاني بوب فيرويذر، في تصريح صحفي، أنّ اللقاء تناول عدداً من القضايا الخاصة بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام والملفات ذات الصلة، وأشاد بالتقدُّم المُحرز في تنفيذ الاتفاق، ولفت إلى أن الوفد اطلع رئيس مجلس السيادة على نتائج زيارته الأخيرة لكاودا ولقائه عبد العزيز الحلو، واصفاً اللقاء بالإيجابي.