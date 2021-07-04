د٠ حمدوك يتلقّى تنويراً من مبعوثي الترويكا حول زيارتهم لكاودا

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء اليوم، مبعوثي دول الترويكا (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، والنرويج) للسودان.

قدّم مبعوثو الترويكا لرئيس الوزراء، تنويراً ضافياً حول زيارتهم التي استغرقت يومين لمنطقة كاودا بولاية جنوب كردفان، والتي تأتي في إطار دعم عملية السلام الشامل بالبلاد، في سياق الالتزام بالتوافقات السابقة بين الحكومة والحركة الشعبية وصولاً لإعلان المبادئ الذي تمّ توقيعه في مارس من العام الحالي.

وصرّح السيد أندري ستيانسن، مبعوث النرويج للسودان عقب اللقاء بأنّ زيارتهم لكاودا كانت ضرورية ومُهمّة وبنّاءة، كما عبّر لرئيس الوزراء عن أنّ النقاشات التي أجروها مع قيادات الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال والمُواطنين هناك ستساعد في الدفع بعملية السلام للأمام.

كما بحث اللقاء مُبادرة رئيس الوزراء (الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال – الطريق إلى الأمام)، والتي أوضح المبعوث النرويجي أنها مبادرة بنّاءة ويمكن أن يكون لها الأثر الكبير في الدفع بعملية السلام وبكامل البلاد نحو التحوُّل الديمقراطي.

وأكّد السيد ستيانسن، أنّ اجتماعهم مع رئيس الوزراء كَانَ مُهمّاً للغاية، مُعبِّراً عن استمرار زيارات مبعوثي الترويكا للبلاد للتشديد على إظهار دعمهم للانتقال التاريخي نحو الديمقراطية والسلام والرخاء والذي سيستفيد منه كل السودانيات والسودانيين.