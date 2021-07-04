عمر الدقير ينعي الشاعر السوداني الكبير “القدال”

الخرطوم: السوداني

نعى القيادي بتحالف قوى الحرية والتغيير، رئيس المؤتمر السوداني، المهندس عمر الدقير، رحيل الشاعر السوداني الكبير “محمد طه القدال” الذي وافته المنية اليوم الأحد، بعد معاناة مع المرض، بالعاصمة القطرية الدوحة الذي سافر إليها مستشفياً.

وقال “الدقير” : ترجّل القدال عن حصان القصيدة ليلامس التراب ويشمه ثم يواصل تبشيره بالوطن الجديد .. مثله يفيض عن مساحة قبره ويرشح من صمته الأبدي نثيثٌ يقاوم اليباب، فهو الشاعر الذي انتمى لضمير شعبه واتسعت قصائده لآلامه وآماله.

توقف قلبه النابض بحب السودان وناسه، لكنه سيبقى حيّاً بينهم بنصوصه الباذخة التي تزيده سطوعاً كلما أوغل في الغياب.

عليه رحمة الله ورضوانه .. والعزاء لأسرته وعموم الشعب السوداني.