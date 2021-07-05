منظمة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر): حجب المنصات والمواقع الإلكترونية في السودان جريمة مكتملة الأركان

الخرطوم: السوداني

أدانت منظمة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، حجب المنصات والمواقع الإلكترونية في السودان، واصفة إياها بـ”جريمة مكتملة الأركان”، مطالبة الدولة بالوصول إلى مرتكبي هذه الجريمة والكشف عنهم وتقديمهم للقضاء.

وقال الأستاذ “فيصل الباقر” الصحفي والمدافع الحقوقي – المنسق العام لمنظمة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)، إن ‏حجب المنصات والمواقع الإليكترونية جريمة مكتملة الأركان ونكراء، ضد الحق في التعبير والحق في الوصول للمعلومات والحق في الصحافة المستقلة.

مشيراً إلى أن اكتفاء الحكومة بالنفي والانكار- فقط- ليس كافياً، إذ المطلوب من الدولة الوصول لمرتكبي هذه الجريمة والكشف عنهم وتقديمهم للقضاء. فلنرفع الصوت عالياً.