إدانة والي سنار الأسبق بالفساد وإيداعه الإصلاحية لعامين

الخرطوم:آيات فضل

قضت محكمة جنايات سنجة أمس حكماً بإدانة المتهم الأول والي سنار الأسبق، أحمد عباس محمد سعد بإيداعه مؤسسة إصلاحية لمدة عامين.

وبرأت المحكمة بقية المتهمين وذلك في البلاغ المتعلق بالتصرف في مشروع الكناف الزراعي.

وخضع عباس للحكم بموجب المواد (١٣/ز) من قانون إزالة التمكين والتفكيك ومحاربة الفساد واسترداد الأموال لسنة ٢٠١٩م تعديل ٢٠٢٠م المتعلقة بالفساد الإداري واستغلال السلطة و (١٧٧/٢) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م المتعلقة بخيانة الأمانة.

كما أيدت المحكمة قرار اللجنة العليا بالرقم ٤٨٣ والقاضي بإلغاء اتفاقية التسوية واسترداد كل أسهم شركة أبونعامة للأمن الغذائي لصالح حكومة السودان