تسجيل (70%) من سكان الخرطوم ببرنامج ثمرات

الخرطوم : السوداني

أعلن المدير العام لوزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم، د. أبوبكر كوكو ضحية، أن نسبة التسجيل لبرنامج ثمرات بالولاية بلغت أكثر من 70% من جملة السكان.

ووجه ضحية خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا لثمرات، مديري الوحدات الإدارية ولجان التغيير والخدمات بعدم ربط التسجيل في برنامج ثمرات بشهادة السكن أو المواطنة أو بمقابل مادي.

من جانبه أوضح مدير السجل المدني بالولاية العميد صلاح الدين آدم صلاح الدين أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إنزال عدد من فرق العمل لاستخراج الرقم الوطني بمحلية أمبدة وستكون البداية بقرى الريف الغربي.