ناظر الأمرأر: حمدوك سيزور (البحر الأحمر) للوقوف على مشاكل الولاية

الخرطوم : السوداني

قال ناظر عموم قبائل الأمرأر، علي محمود، إن رئيس الحكومة د. عبد الله حمدوك سيزور ولاية البحر الأحمر للوقوف على كافة مشاكل الولاية ومناقشتها مع مجتمعاتها المحلية .

واستقبل حمدوك بمقر مجلس الوزراء بالخرطوم أمس، وفد قبائل عموم الأمرأر.

وأمن حمدوك على مبادرة الناظر علي محمود، ناظر عموم قبيلة الأمرأر لدعم السلام والاستقرار بولاية البحر الأحمر، موكداً التزام الحكومة الانتقالية بمساندتها لحفظ التقاليد العريقة للتعايش السلمي بين مختلف مكونات شرق البلاد بحكمة الإدارات الأهلية.

ودعا الناظر محمود في تصريح صحفي أهل الولايات الشرقية إلى أن لا يكونوا ضحايا لسياسيين – لم يسمهم- .

وأضاف :” قدمنا اعتذاراً لابنائنا الذين شاركوا في تظاهرات 30 يونيو الماضي الذين أتوا من الولاية مضللين وهم بلا هدف سياسي أو استراتيجي”.

وأكد قبول رئيس الحكومة لكافة المطالب التي تقدموا بها .