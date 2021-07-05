السودان يوقع رسمياً على اتفاق وضع بعثة ( يونيتامس)

الخرطوم : السوداني

وقعت الحكومة السودانية، على اتفاق وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان (يونيتامس).

ووقعت من جانب الحكومة وزيرة الخارجية د. مريم الصادق المهدي، فيما وقع من جانب الأمم المتحدة رئيس البعثة فولكر بريتس.

وطبقاً لبيان صادر عن إدارة الإعلام بالخارجية، يعتبر توقيع اتفاقية وضع البعثة بين حكومة السودان وممثل الأمين العام للأمم المتحدة خطوة مهمة تسهم في تسهيل مهام البعثة التي ترتكز على تنفيذ أربعة أهداف استراتيجية جاءت في قرار مجلس الأمن رقم (2524) وتتعلق بدعم التحول السياسي، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، بالإضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الإنمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف.

وأكد الجانبان أهمية التعاون والتنسيق بين حكومة الفترة الانتقالية وكافة أجهزتها مع بعثة يونيتامس من أجل مخاطبة تحديات الفترة الانتقالية وتحقيق الأهداف المشتركة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني .