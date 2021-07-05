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الشركة التعاونية تفعل نشاطها التأميني للجمعيات لتخفيف المعيشة

الاقتصاد
By alsudani 0

الخرطوم : ابتهاج

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين، تفعيل نشاطها التأميني للجمعيات التعاونية وتسهيل مهامها، في تخفيف أعباء المعيشية على المواطنين.
وقال مدير عام الشركة كمال جاد كريم ، في تصريح صحفي، إن الشركة مستعدة لتغطية كل المخاطر التي تواجه التعاونيات، والمساعدة في تطوير أنشطتهم، داعياً إلى رفع رأس مال الشركة لمجابهة التحديات وتغطية كل الالتزامات المطلوبة، موضحاً أن الشركة تقدم مايهم الجمعيات التعاونية، بتأمينها وأصولها ضد المخاطر المختلفة، و تغطية التزامات التمويل الأصغر ، من خلال تمويل الجمعيات التعاونية بمشاريع محلية،

alsudani
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