تدشين حملة مراقبة وضبط الأسواق بأسواق أم درمان الكبرى

الخرطوم: السوداني

أكد وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد يوسف أهمية تعاون المنظومة التجارية بشكل يضمن مراقبة وضبط الأسعار وتحجيم الزيادات غير المبررة والوقوف على أسبابها.

وقال في تدشين الحملة القومية لمراقبة وضبط الأسواق بأسواق أم درمان الكبرى للمواد الاستهلاكية برفقة وزيري الداخلية والتجارة والتموين ووكيل وزارة التجارة وممثلي هيئة المواصفات والمقاييس وعدد من الجهات ذات الصلة.

وأستمع الوفد الى عدد من التجار موضحين أهم المعضلات والأسباب التي تنعكس سلباً على عملية ارتفاع الأسعار وطالبوا أجهزة الحكومة الانتقالية المختلفة بمحاسبة الوسطاء وإلزام الشركات والمصانع بأسعار المنتجات للإسهام في استقرار أسعار المنتجات.

وقدم الوفد لأصحاب المحال التجارية شرحاً حول أهداف الحملة وأهم الإجراءات والعمليات التي ستقوم بها الحكومة الانتقالية لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، والتي تأتي في مقدمتها وضع ديباجة تحدد أسعار السلع والمنتجات وعدم السماح بالتلاعب فيها، وشددوا بضرورة تعاون كافة الجهات والتنسيق المحكم لإنجاح هذه الحملة في كافة ولايات السودان المختلفة.