وزيرة الخارجية تتوجّه إلى نيويورك للمُشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

توجّهت السيدة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، اليوم الاثنين الخامس من يوليو ٢٠٢١ إلى نيويورك، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن الدولي، والمقرر عقدها الخميس الموافق الثامن من الشهر الجاري حول سد النهضة.

وكان السودان، قد طالب المجلس بعقد الجلسة للنظر في تعنُّت إثيوبيا في الوصول إلى اتفاق قانوني حول عمليتي الملء والتشغيل لسد النهضة، وحثّها على عدم القيام بإجراءات أحادية بشأن السد.

ومن المتوقع أن تقدم السيدة الوزيرة خطاب السودان في جلسة مجلس الأمن لإحاطته بموقفه ومطالبه الموضوعية، وضرورة إشراك الشركاء الدوليين في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي.