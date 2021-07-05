زيادات جمركية متباينة في السلع باستثناء الغذائية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أكد عدد من الموردين حدوث زيادات في أسعارمختلف البضائع باستثناء السلع الغذائية، بعد إلغاء نظام العمل بالدولار الجمركي

وقال رئيس شعبة مستوردي السيارات عمرو جعفر، لـ(السوداني) إن قطاع السيارات تأثر بصورة كبيرة، عقب تحرير سعر الصرف الجمركي، وأن نسبة الزيادة في الجمارك تراوحت مابين ٣٠٠ إلى٤٢٥٪، وهي نسبة ” كبيرة جداً”، وتأثيرها سيكون مباشر على أسعارالسيارات، موضحاً أن نسبة الزيادة في أسعار السيارات من ٥٠ إلى٨٠٪، مطالباً بإلغاء الرسم الإضافي الذي يتراوح بين ١٠ إلى٤٠٪ حسب الفئات وسعات الماكينات، وأضاف: السيارات سلعة تعد من الضروريات وأساسيات الحياة، وتمثل سلعة خدمية ومصدر دخل إضافي لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيراً إلى أنها تساهم في مجابهة غلاء المعيشة والتضخم الذي تمر به البلاد.

وقال رئيس شعبة مستوردي الإطارات أحمد الماحي ، لـ(السوداني) إن الموردين يواجهون الفرق الكبير في تعديل القيمة الجمركية من ٢٨ الى ٤٣٠ جنيهاً، والرؤية” غير واضحة”، موضحاً أن الرسوم الضريبية لا تزال موجودة في الواردات، ولكن التعديل في طريقة تحصيلها، وأضاف: الأمر المؤكد حدوث” زيادات” بغض النظر عن التفاصيل الأخرى.

وأكد رئيس شعبة مستوردي الملبوسات والمنسوجات والأحذية، عمر السيد، وجود أثر زيادات على قطاع الملبوسات، عقب تحرير الدولار الجمركي، وقال لـ(السوداني) إن المحك الإيجابي لهذه السياسات، يبرز حال انخفاض سعر الدولار ما يصب في مصلحة المواطن، موضحا أن التغيير الذي طرأ حدوث زيادة، مستدلا على ان جمارك دستة البناطلين ارتفعت من ٨٠٠ الى الفي جنيه، منوها الى ان سياسة التحرير تؤدي لازالة التشوهات في الاقتصاد السوداني.

وذكر ان الاسواق حاليا تعاني من التضخم وارتفاع سعر الصرف، ما انعكس سلبا على اسعار البضائع، مشيرا الى ان انخفاضه يؤثر ايجابيا في تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين

. واشارت مصادر، الى تطبيق النظام الجمركي الجديد، بتعديل القيمة الجمركية من ٢٨ الى ٤٣٠ جنيها حالياً، في انتظار استلام كشوفات السلع المستوردة كافة، وقالت لـ(السوداني) إن كل السلع الغذائية تم إعفاؤها، بينما تتفاوت نسب السلع الأخرى.

يذكر أن وزارة المالية، ألغت العمل بالدولار الجمركي في تقييمها للسلع المستوردة ، وتم تعديل التقييم الجمركي من ٢٨ الى ٤٣٠ جنيها.