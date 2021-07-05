صبري عبد الله مديراً فنياً لهلال كادوقلي

أكمل نادي الهلال كادقلي السبت، اتفاقه الرسمي مع المدير الفني السابق لحي العرب بورتسودان، صبري عبد الله ليتولى المهمة الفنية لفريق كرة القدم.

وتولى صبري عبد الله المهمة الفنية لفريق الهلال كادقلي، خلفاً للمدير الفني السابق محسن سيد الذي فضل التفرغ التام لفريق حيدوب من مدينة النهود بغرب السودان الأوسط والذي ينافس على الصعود للدوري الممتاز.

وأجرى موقع كووورة اتصالاً هاتفياً بالمدرب صبري عبد الله والذي أكد صحة الاتفاق مع نادي الهلال كادقلي.

وقال صبري عبد الله: “طلب مني مسؤولو الهلال كادقلي الإشراف على الفريق مساء السبت أمام حي العرب، ولكنني أكدت لهم أنني رغم متابعتي للفريق لكنني لم أشرف على تأهيله فنياً لخوض المباراة، وطلبت أن يشرف عليها المدرب المساعد، وسوف أبدي ملاحظاتي له ما بين شوطي اللقاء”.

وأكد : “مهمتي صعبة مع كادقلي، وهي إنقاذ الفريق من الهبوط”.

يذكر أن صبري عبد الله كان قد استقال من تدريب حي العرب بعد أن حصد معه 24 نقطة.