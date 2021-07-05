منتشياً بالصدارة المريخ يرفض الراحة ويعاود التحضيرات

الخرطوم : السوداني

أجرى فريق الكرة بالمريخ عند الرابعة من عصر أمس الأحد حصة تدريبية بملعبه بأم درمان شهدت مشاركة “27” لاعباً، وقد أشرف على المران المدير الفني للأحمر إبراهيم حسين “إبراهومة” وطاقمه المعاون، واشتمل المران على الإحماء البدني واختتم بتقسيمة بين الأحمر والأخضر، وعقب المران أخضع المدلك خالد حبشكا نجوم الفريق لحمام ثلج بغرض الاسترجاع وإزالة الإرهاق، وينتظر أن يواصل المريخ تحضيراته الفنية والبدنية بمران في الرابعة من عصر اليوم بملعبه. ويطمح المدير الفني للأحمر إلى الاستمرار في مسلسل النتائج الإيجابية خاصة في ظل المباريات المهمة التي تنتظر الفريق خلال الفترة القادمة. ونجح المريخ في تحقيق الفوز بثنائية على توتي أمس الأول ضمن مباريات الجولة ٢١ من بطولة الدوري الممتاز.