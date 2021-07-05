اشترط الحصول على خطاب سوداكال يرفض تسليم الملعب عبر النيابة

الخرطوم : السوداني

رفض رئيس المريخ آدم سوداكال، الالتزام بالإجراءات القانونية التي تم القيام بها والمتعلقة بالتحركات التي قامت بها النيابة العامة ممثلة في أحد وكلاء النيابة المكلفين الذي حضر إلى ملعب المريخ وطلب تسليمه بيد أن طاقم الحراسة المكلف من رئيس الأحمر رفض وطالب بمكتوب رسمي لأجل القيام بالتنفيذ الفوري وإخلاء الملعب.

ووفقاً لما تحصلت عليه الصحيفة فإن وكيل النيابة طلب من الشخصيات التي تواجدت بالملعب كتابة قرار بذلك وهو ما تم بالفعل.

يشار إلى أنه ينتظر أن يتم تحويل إقرار الرفض إلى النيابة العامة وذلك لاتخاذ الإجراء القادم.

يشار إلى أنه وبالرغم من قرارات اتحاد الكرة بإيقاف رئيس المريخ وتحويله إلى لجنة الانضباط إلا أن سوداكال رفض الاعتراف بالقرارات وأصدر بيانات متتالية كال من خلالها انتقادات لاذعة لاتحاد الكرة وبعض أعضائه.