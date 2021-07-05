الهلال يواصل استعداداته لـ(الخرطوم الوطني)

الخرطوم: السوداني

واصل فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال التدريبات التحضيرية في الجوهرة الزرقاء استعدادا وتأهبا لمواجهة فريق الخرطوم الوطني عشية الأربعاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز. وعرف تمرين الهلال الذي شارك فيه حوالى (30) لاعباً انضمام مهاجم الشباب مدني الذي وقع الاختيار عليه من قبل ريكاردو ليكون ضمن تحضيرات الفريق الأول لينافس زميله أباذر للمشاركة بصورة أساسية في المباريات المحلية، واشتمل التمرين الهلالي على تنفيذ تدريبات بدنية في حين كانت هنالك تدريبات مخصصة لحراس المرمى تتعلق بالجانب الذهني. وأوقف ريكاردو المران لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية بصورة سليمة.

هذا وسيوالي الهلال برنامج التدريبات بأداء المران الرئيسي عصر اليوم في ملعب الجوهرة الزرقاء، وعقب ذلك ينتظر أن ينخرط الفريق في معسكر مقفول في فندق النادي بالجوهرة الزرقاء تأهباً واستعداداً لمباراة الخرطوم الوطني.