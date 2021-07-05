كمال كرار: حجب (السوداني) والمواقع الإلكترونية ديكتاتورية ومرفوضٌ 100%

الخرطوم: هبة علي

استنكر عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، كمال كرار، حجب وحظر موقع (السوداني) الإلكتروني، وعددٍ من المواقع المختلفة، مشدداً على أن الحجب تحت أي مبررات يعتبر ديكتاتورية.

وأوضح كرار في تصريحه لـ (السوداني)، أن الحرية من مباديء الثورة بما فيها حرية التعبير والنشر، قاطعاً بأن الانحراف عن الثورة أخذ مدىً بعيداً.

وأضاف: “إذا كانت هنالك أي إشكالات بين الصحيفة والمواقع مع الحكومة، فمكانها القضاء وليس قرارات إدارية كالحجب مثلاً”، وتابع: “الحجب مرفوضٌ 100%، وهو ممارسة تُعيد إنتاج النظام البائد”.