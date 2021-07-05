تفاصيل اجتماع ممثلي “الرياض ولندن وواشنطن وأبوظبي” بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

انعقد اليوم اجتماع “الرباعية” لممثلي كل من السعودية وأمريكا والمملكة المتحدة والإمارات لدى السودان. بمنزل السفير السعودي بضاحية كافوري. وثمّن ممثلو الدول الأربع مخرجات تنفيذ اتفاق جوبا الذين شاركوا فيه، لتقديم الدعم للحكومة السودانية ودعم بعثة الأمم المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان يونيتامس. والتي أعلن السفير السعودي عن دعم المملكة لها بمبلغ مليون دولار.

وناقش الاجتماع، مخرجات مؤتمر باريس لدعم السودان، والتأكيد على الدور المهم لصندوق النقد والبنك الدوليين، ودعم الدول في تخفيف الديون على السودان الذي ساهمت فيه الدول الأربع بشكل ملحوظ لتمكين السودان من المضي إلى الأمام، واستعادة مكانته الدولية، وتقديم الدعم للحكومة السودانية الانتقالية لتمكينها من تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب السوداني، والتأكيد على الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق سلام دائم في السودان، والاستمرار في تنفيذ أجندة الإصلاحات وتقديم المساعدات للسودان، والتأكيد كذلك على أهمية قيادة السودان لعملية سلام عادلة وشاملة. كما نؤكد على تقديرنا في الخطوات الحكومة الانتقالية من أجل تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والعمل مع الحكومة الانتقالية لتحقيق السلام.

وأعلنت الرباعية في بيان لها، عن استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في جمهورية السودان يونيتامس. وفي هذا الإطار، أعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم مبلغ (1) مليون دولار للبعثة، لتمكينها من تفعيل البرامج الخاصة بها، ودعم العملية الانتقالية السياسية، وتنفيذ اتفاقيات السلام، وبناء السلام، وحماية المدنيين، وسيادة القانون، وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنمائية، وتنسيق المساعدات الإنسانية.

وإكدث الرباعية، ثقتها في أن البعثة الأممية يونيتامس ستفي بولايتها في دعم الحكومة السودانية في تحقيق السلام والاستقرار بالسودان.