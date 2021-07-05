إثيوبيا تجدد منع مشاركة السودان في المحافل الإقليمية على أراضيها

الخرطوم: السوداني

لم تمنح السفارة الإثيوبية في الخرطوم، ممثل السودان في فعالية إقليمية منعقدة بأديس أبابا تأشيرة لدخول أراضيها.

وأبدت السفارة الاثيوبية، قدراً من التعنت في منح التأشيرة لممثل السودان عضو المكتب الإعلامي للمكون المدني لقوات شرق أفريقيا للتدخل السريع وعمليات حفظ السلام (ايساف)، الصحفي محمد عبد العزيز، تأشيرة للمشاركة في مؤتمر لتعزيز مشاركة القادة الشباب في تعزيز السلام والاستقرار وحماية البيئة في المنطقة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يعقد يومي السادس والسابع من يوليو الجاري بعد محاولات جرت ليومين على التوالي تم فيها إبراز ما يلزم من وثائق حول المشاركة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها منع او رفض ممثل للسودان في فعالية تجرى في اثيوبيا، حيث رفضت اثيوبيا قبل اقل من اسبوعين من رفض مشاركة ممثل السودان في بعثة (ايساف) لمراقبة الانتخابات الاثيوبية زين العابدين البحاري.

هذا السلوك المتعسف من قبل اثيوبيا لا يعبر عن طبيعة العلاقات الاخوية والاستراتيجية بين البلدين، كما انه يتعارض مع التزاماتها الإقليمية في منظمة (ايساف) والقارية باعتبارها دولة المقر للاتحاد الأفريقي.

السودان عبر الآليات المختصة سيرفع ما حدث لقيادة قوات شرق أفريقيا للتدخل السريع وعمليات حفظ السلام (ايساف) لاتخاذ ما يلزم من تدابير لحفظ حقوق السودان في هذه المنظمة الإقليمية الحيوية.