مجلس شركاء يوصي بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتباراًَ من أغسطس المقبل

الخرطوم: السوداني

عقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، اجتماعاً بالقصر الجمهوري مساء اليوم، بحث عدداً من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.

وقال حيدر الصافي عضو مجلس الشركاء في تصريح صحفي، إن الاجتماع أوصى بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، وتعيين الولاة الجدد في الخامس من نفس الشهر، مبيناً أن المجلس شكّل لجنة برئاسة الأستاذ كمال بولاد وعدد من الأعضاء للعمل من أجل اكتمال المجلس التشريعي والترتيب لانعقاد أول جلسة له في السابع عشر من أغسطس المقبل وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية.

وأوضح حيدر الصافي، أن المجلس ناقش باستفاضة قضية شرق السودان والحلول والمعالجات المتعلقة بها، والتي قال إنها ستبدأ منذ الآن، مؤكداً اهتمام المجلس بهذه القضية على المستويين السياسي والأمني وعلى المستويات الأخرى.