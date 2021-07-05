محجوب محمد صالح: صحيفة (السوداني) مهنية وإيقاف المواقع الإلكترونية “رِجسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ”

الخرطوم: وجدان طلحة

قال عميد الصحافة السودانية، أستاذ الأجيال، محجوب محمد صالح، إن إيقاف المواقع الإلكترونية في عهد الثورة “رِجسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ”، موضحاً أن حرية التعبير مكفولة بالقانون، لكنه اشار إلى أن بعض المواقع الإلكترونية غير ملتزمة بقواعد المهنة.

وقال أستاذ محجوب محمد صالح في تصريح لـ(السوداني): “على المواقع الإلكترونية المتضررة اللجوء إلى القضاء، فهو الذي يثبت إذا كانت على حق أم على باطل”، معتبراً أن صحيفة (السوداني) مهنية وإيقاف موقعها دون إبداء أسباب منطقية أو توجيه تهمة يعتبر إشانة سُمعة، وقال: “يجب أن توضح الجهة التي حجبته لماذا اتخذت هذه الخطوة”، مستدركاً: “ربما تناولت بعض الأشياء لم ترض الحكومة أو مؤيديها”.

ويرى عميد الصحافة السودانية، أن كثيراً من المواقع لا تلتزم بالمهنية وتستغل الحرية استغلالاً خطأً، قائلاً: “تنتهي حريتك عندما تبدأ حرية الآخرين”، مشيراً إلى أن بعض الصحف تأخذ اخباراً من مواقع غير مهنية، وهذا خطأ كبير .