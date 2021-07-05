حمدوك يترأس اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة

الخرطوم: السوداني

ترأس رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اليوم برئاسة مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لسد النهضة.

واطلعت اللجنة على استعدادات السودان بشأن جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في قضية سد النهضة والمُزمع عقدها الخميس القادم الموافق الثامن من يوليو الحالي، حيث أمّن الاجتماع على موقف فريق التفاوض، ودعا إلى تكثيف الاتصالات مع الدول المعنية وفي مقدمتها تونس، كينيا، النيجر بالإضافة إلى فرنسا التي تترأس جلسات مجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي.

وأخذ الاجتماع علماً بنتائج الاتصالات التي قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة “السودان، مصر واثيوبيا”، ورحّبت اللجنة العليا بالجهود الإماراتية، وعبّرت عن استعداد السودان للتعاطي إيجابياً مع هذه الجهود.

وأُحيط الاجتماع بتطورات العمل في تشييد سد النهضة، وتأثير ذلك على الملء الثاني والذي أصبح أمراً واقعاً.

وشدد في هذا الصدد على استمرار الإجراءات الاحترازية لتقليل الآثار السالبة لعملية الملء الثاني، مع مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقرّر الاجتماع عقد الجلسة القادمة للجنة العليا لسد النهضة في موقع خزان الروصيرص.