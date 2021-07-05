وزيرة الخارجية تصل إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

نيويورك: السوداني

وصلت د. مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، مساء اليوم الإثنين، إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن المخصصة لمناقشة موضوع سد النهضة والمقرر عقدها في يوم الخميس المقبل، بناءً على طلب السودان.

و كان في استقبالها سعادة القائم بالأعمال وأعضاء بعثة السودان الدائمة بنيويورك كما حضر سفير السودان لدى واشنطن.

و ستجري الوزيرة عدة لقاءات ثنائية مع نظرائها والمندوبين الدائمين للدول الأعضاء في المجلس وعلى رأسهم الدول دائمة العضوية والدول الإفريقية بالمجلس، وذلك لحثهم على اتخاذ المجلس للخطوات اللازمة لدفع الجهود الإفريقية بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.