وصول أكثر من (18) طناً من الأدوية الأساسية للبلاد

الخُرطوم: اليسع أحمد

كشف مُدير إدارة المِنح والهبات بوزارة الصحة الاتحادية، د. أمين مكي، لـ(السوداني)، عن وصول شحنات من الأدوية الأساسية للبلاد من جمهورية مصر العربية على متن 4 طائرات تغطي حاجة البلاد لـ6 أشهر.

وقال مكي أن الشحنات تشمل الأدوية الأساسية وأدوية التخدير، والأدوية المنقذة للحياة، والمحاليل الوريدية، وأسطوانات الأوكسجين.، ونوّه إلى أن حجم وزنة الشحنات يقدر بـ18 طناً و400 كيلوجرام، موزعة على 4 طائرات، منها طائرتان وصلتا امس، وطائرتان تصلان يوم غدٍ الأربعاء برفقة وزيرة الصحة والسكان المصرية د. هالة زايد التي ستعقد مؤتمراً صحفياً بمطار الخرطوم، مُشيراً إلى أن الأدوية منحة من جمهورية مصر بالتنسيق مع إدارة المنح والهبات بالوزارة عقب زيارة رسمية لوفد من الوزارة في أبريل الماضي، موضحاً النقص والحاجة الحقيقية للأدوية بالبلاد