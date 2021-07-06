بوث: زيارة كادوا لحشد الدعم للحلو للعودة إلى المفاوضات

الخرطوم: السوداني

قال المبعوث الامريكي للسودان، دونالد بوث، إن زيارة وفد دول (الترويكا) إلى كاودا تأتي بغرض حشد الدعم لعبد العزيز الحلو للعودة إلى طاولة المفاوضات بمنبر جوبا، والتوصل إلى اتفاق سلام بناءً على إعلان المبادئ الموقع بين الحركة ووفد الحكومة.

واطلع كبير مفاوضي الحكومة مع الحركة الشعبية، عضو مجلس السيادة الفريق اول شمس الدين كباشي خلال لقائه بالقصر الرئاسي امس بمبعوثي الترويكا على نتائج زيارتهم لمقر الحركة بجنوب كردفان.

وفي منحى آخر قال المبعوث الامريكي في تصريح صحفي إن اللقاء مع الكباشي تطرق لسير تطبيق اتفاقية جوبا لسلام السودان، بالتركيز على الخلافات القائمة حول تطبيق اتفاق مسار شرق السودان، لافتاً إلى أن البعثة تتطلع في الفترة المقبلة إلى مزيد من النقاشات حول هذا الموضوع.