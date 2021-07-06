خالد عمر يوجه بخطة إسعافية لتوفير الكهرباء لـ(6) أشهر القادمة

الخرطوم: السوداني

شدد وزير شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف على ضرورة التنسيق المحكم بين جميع أجهزة حكومة الفترة الانتقالية المختلفة لإزالة العقبات التي تواجه قطاع الكهرباء.

وبحث الوزير في اجتماع مع الغرفة الفرعية للكهرباء، تصميم خطة اسعافية عاجلة لتوفير الإمداد الكهربائي واستقراره خلال الأشهر الستة القادمة عبر محاور مشروعات الصيانة وتوفير التدفقات المالية.

وقد خلص الاجتماع الى تحديد الاحتياجات العاجلة من قطع الغيار وتوفير الوقود الكافي وترحيله وجدولة اعمال الصيانة شهرياً لمحطات التوليد المائي والحراري.

ووجه الاجتماع بالتنسيق بين وزارة الطاقة ووزارة الري والموارد المائية لإدارة المخزون المائي ومراجعة خطط تشغيل السدود.