السودان يتفقد منشآته النهرية لاستئناف التجارة مع جنوب السودان

الخرطوم: السوداني

تفقد وزير النقل ميرغني موسى حمد، منشآت النقل النهري بولاية النيل الابيض، تمهيداً لاستئناف حركة التبادل التجاري والاقتصادي مع دولة جنوب السودان.

ورافق الوزير خلال زيارته إلى ولاية النيل الابيض امس رئيس المفوضية القومية للحدود د. معاذ تنقو والمدير العام لسلطة الجمارك الفريق شرطة بشير الطاهر.

وقال والي الولاية اسماعيل وراق لـ(وكالة السودان للانباء) إن زيارة وزير النقل الاتحادي تأتي في إطار تفقد منشآت النقل النهري والوقوف على إمكانيات هذا الميناء الكبير والتحديات التي تواجهه وكيفية معالجتها وذلك في إطار الترتيب لاستئناف التجارة ما بين السودان ودولة جنوب السودان.

وأوضح أن استئناف تجارة الحدود مع دولة جنوب السودان لا يعني اعتراف الولاية بهذه الحدود، مؤكدا تمسك النيل الأبيض بحدود 01-01-1956