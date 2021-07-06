أمر تكليف لحضور (5) شهود في قضية خط هيثرو

الخرطوم: السوداني

الخرطوم:آيات فضل

أمر قاضي المحكمة المنعقدة بمعهد التدريب القضائي عبد المنعم عبد اللطيف بإعلان (5) شهود اتهام من بينهم مدير شركة حسب الكشف المرفق الذى يحتوي على (20) شاهد اتهام توفى (3) منهم، للمثول امام المحكمة والادلاء بإفادتهم في قضية التصرف في “خط هيثرو” التي يواجه الاتهام فيها القياديان بالنظام السابق كمال عبد اللطيف والعبيد فضل المولى.

والجدير بالذكر أن جلسة امس كانت محددة لسماع شهود الاتهام الا أن تغيبهم أدى الى تأجيل الجلسة، وفي ذات السياق حدد قاضي المحكمة جلسة الاربعاء القادم لسماع الشهود.