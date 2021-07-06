اقتصاديون: الزيادة المتكررة في الوقود تضر بالقطاعات الإنتاجية

الخرطوم :الطيب علي

توقع محللون اقتصاديون انعكاس الزيادات المضطردة في أسعار الوقود بشكل كارثي على القطاعات الإنتاجية بما يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات ومعدل التضخم.

وأشار المحلل الاقتصادي د .هيثم محمد فتحي في حديثه لـ السوداني إلى أن تحرير أسعار الوقود في السودان بالكامل يعني أنها ترتبط بالأسعار العالمية للبترول ومعدل سعر الصرف في السودان ولابد من التناسب بينهما ووجود انخفاض أو زيادة في أسعار المواد البترولية.

وتابع: الآن قيمة الجنيه تشهد انخفاضا مستمرا كما أن هناك حالة انفتاح في الاقتصاد العالمي مما يعني زيادة الطلب على الوقود وبالتالي لن نشهد انخفاضا في اسعار المواد البترولية في السودان، مشددا على أهمية وجود استقرار اقتصادي يعمل على استقرار قيمة الجنيه امام العملات الأخرى ومن ثم يمكن تحديد اثر هذه الزيادة على العملية الإنتاجية وتابع بعد ذلك ستكون نسبة الزيادة او النقصان او تسعير اي منتج مرتبطة بالاسعار العالمية وقيمة الجنيه امام العملات الأجنبية.

وقال وزير الطاقة والتعدين السابق عادل على إبراهيم في حديثه لـ السوداني إن تحرير الوقود خطوة ممتازة في إطار الإصلاح الاقتصادي بالبلاد، معلنا عن تأييده الكامل لها، مشددا على أهمية عدم العودة إلى سياسة الدعم غير المرشد والاسعار المتعددة للوقود وعلينا أن نبحث عن صيغة جديده لترشيد الدعم للقطاع الزراعي والكهرباء والمواصلات، منوها إلى أن تحرير الوقود بمنطق السوق يجب أن يؤدي إلى انخفاض في أسعار المواد المنتجة محليا خاصة الزراعية.. ولفت الخبير في مجال الطاقة إسحاق بشير جماع في حديثه لـ السوداني الى أن سياسة توحيد سعر الوقود اتجاه صحيح كما أنها تسهم في تقليل الطلب على الوقود، مضيفا أن معظم الناس يبحثون عن البدائل في الترحيل باعتبار أن الكثير من الموظفين والعاملين والمواطنين سيقومون بتخفيض استهلاك الوقود مما يؤدي إلى انخفاض الطلب. وقال “لكن من حيث توفير الوقود بسبب التحرير لايوجد جديد في ذلك، بمعنى أن الحكومة لن تستطيع توفير الوقود بالرغم من عملية التحرير”، موضحا أن التحكم في الطلب المفرط للمواد البترولية يكون بزيادة الأسعار لتقليل الطلب، مؤكدا أن قدرة الحكومة على توفير الامدادات بصورة مستمرة ترتبط بالقدرة المالية لدى الحكومة ووجود اتفاقيات آجلة مع مصادر البترول القريبة كالسعودية والإمارات والكويت بالاستفادة من العلاقات السياسية والبينية مع تلك الدول بتوفير امدادات بالدفع الأجل حتى يكون العرض مستقرا للوقود بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد.

وأقرت الحكومة الانتقالية مؤخراً زيادة جديدة في اسعار المواد البترولية بنسبة بلغت 10٪ واكدت إجراء مراجعة لأسعار الوقود شهريا بحسب السعر العالمي للوقود وسعر الصرف للدولار.

وارتفع لتر البنزين بموجب الزيادة الأخيرة في محطات الوقود الخميس من 290 جنيهاً الى 320 جنيهاً، ليصبح سعر الجالون 1.440 جنيها، بينما ارتفع سعر لتر الجازولين من 285 جنيها إلى 305 جنيها، ليصبح سعر الجالون 1.372 جنيهاً.