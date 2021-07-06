مدير صن إير : (الطاقة) تبيع الوقود للشركات الوطنية بالدولار وللأجنبية بالمحلي

الخرطوم : ابتهاج متوكل

وصلت البلاد، امس طائرتا الايربص “٣٣٠ الفئة ٢٠٠” ذات السعة الكبيرة، تلبي خدمات المواطن والبضائع والصادر، كذلك واردات ومدخلات الإنتاج المختلفة، وتوفير ٢٥ طن بضائع، لتعزيز موقف صادر اللحوم والخضروات والفواكه.

وقال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية التوم هجو، إن شركة صن إير هى” احد ابناء سودانير “، مشددا على عودتها الجادة والصحيحة دعما للاقتصاد الوطني، والتنافس لتخفيف العبء على المواطن السوداني، وانحيازها له بالتعامل بالعملة الوطنية، وإسقاط اي غرامات تأخير.

وأعلن مدير سلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، عن زيادة السعة الاستيعابية لمطار الخرطوم وتأهيله، ليمكن الشركات من التنافس محليا وعالميا والطائرات العابرة، وقال إن هنالك اتجاها لزيادة وتوسعة المدرج الجنوبي ليسع الطائرات الكبيرة، وذكر ( نريد مطارا يليق بالسودان) ، كما (وجدنا انفسنا في حفرة) وعودة صن إير احد ايام الخروج من الحفرة، واضاف : الطيران لن يكون “حكرا او ناديا مغلقا”، مشيرا الى أن العمل متاح لكل من استوفى شهادة التشغيل، داعيا الشركات الوطنية لتجديد اسطولها.

واعلن رئيس مجلس إدارة شركة طيران صن اير الوطنية، سيف الدين مرزوق، عن استئناف الرحلات المحلية والداخلية، وقال أن هنالك متاريس تواجه قطاع الطيران خارجيا رغم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ولاتزال هنالك مخاوف وتشدد في التعامل، واضاف : هذا يتطلب جهدا وتكاتفا من الدولة لتحسين بيئة العمل وتفعيل القوانين، مؤكدا أن الشركة ليست ربحية إنما هدفها الإسهام بالاقتصاد الوطني، لإتاحة فرصة خدمات الصادر والوارد.

واستنكر امر بيع الوقود للطيران المدني بالدولار، واعتبره قرارا خاطئا وعقيما من قبل وزارة الطاقة، لافتا الى أن هذه الطريقة تسهم في إدخال شركات الطيران في ” تجارة الدولار”، وذلك في سبيل البحث عنه، وتابع (نريد دفع ثمن الوقود للطيران الوطني عبر بنك السودان المركزي) مشيرا الى امر استغرابه بالدفع للدول الأجنبية ثمن الوقود بالعملة الوطنية، بينما الدولة تأخذ محليا بالدولار.

وشدد مدير شركة مطار الخرطوم، سعد احمد، على ايجابية استئناف صن اير نشاطها، واعتبرها اضافة حقيقية لمطار الخرطوم وقطاع الطيران بالبلاد وكل فئات المجتمع، وتساعد على التشغيل الداخلية والخارجية معا، معلنا عن الشروع في زيادة سعة المدرج حتى يتسع للطائرات الكبيرة خلال الفترة القادمة، متوقعا اضافة ٤٠ مترا في الشهرين القادمين، بجانب صالة بمساحة ١٦ ألف متر، ستحقق نقلة نوعية للقطاع.

واوضح المدير التنفيذي والتجاري للشركة، مرتضى حسن جمعة، أن الخطة التشغيلية تستهدف ادخال طائرتي الآيربص، ومن ثم التدرج لادخال بقية الطائرات، وأن الشركة تمت المصادقة اليها بتسيير ١٥ رحلة وجهة عالمية

وقال إن الخطة قسمت الى ثلاث مراحل، تبدأ في منتصف يوليو برحلات يومية للقاهرة والشارقة والداخلية لمدن بورتسودان والفاشر ونيالا والجنينة، وبعد شهر اضافة طائرة ثالثة لشبكة التشغيل تغطي مدنا عربية وخليجية وافريقية، ثم طائرة لتغطي دولا اوربية وآسيوية، مؤكدا أن الشركة تبنت سياسة بيع التذاكر بالعملة المحلية للسودانيين والاجانب، التزاما بضوابط منظمة التجارة العالمية، مشيرا الى دخول طائرة الامبرير E١٩٠، لخدمة قطاعات البترول، والمطارات غير المسفلتة وتميزها باقتصادية الوقود، اضافة الى تقديم اسعار مخفضة عن السائدة بالسوق بنسبة كبيرة، ومجانية وزن للراكب تتراوح ما بين ٥٠ الى ٧٠ كيلو.