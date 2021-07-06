إمرأة بلا قيود طغاة الإعلام (قلم الظلم مكسور)

محاسن أحمد عبد الله

لم يغمض لنا جفن ولم يهدأ لنا بال ولم ننم على ريش النعام ولا فرشت لنا الارض زهورا وورودا في سبيل قول الحقيقة وكشف كل فاسد وظالم تلطخت يداه بأذية الأبرياء والشرفاء وجعل أنهارا من دماء خيرة شبابها تسيل على الارض مقابل تحقيق شعار الحرية والسلام والعدالة ورد ما سلب منا ورفع الظلم عن الشعب ليعيش بكرامة وعزة وكبرياء.

لم تكن ثورة أبريل العظيمة وليدة تنازلات أو طأطاة رؤوس بل جاءت نتيجة مخاض عسير و(طلق) موجع كان فداء ذلك ثوار أبطال أشاوس مهروا دماءهم الطاهرة فداء الوطن.

دارت عجلة الثورة ونحن نستبشر خيرا بغد مشرق وواقع ومستقبل أفضل بعد قلع المخلوع من كرسي السلطة وإسقاط نظامه الدموي الذي خرج من رحم الفساد الظلم إلا ظللنا أننا نتفاجأ يوما إثر الآخر بتمدد فئة يبدو أن لاعلاقة لها بالثورة فقط وجدت كل معينات الوصول للسلطة فاستغلت الفرصة وبدأت في تنفيذ أجندة ضد شعار الثورة الذي نادى بالحرية والعدالة والسلام لضمان مقاعدهم في السلطة وكان هناك خرق واضح وظهر ذلك بصورة أكثر وضوحا فيما يمارس من حرب على الإعلام بتكميم الأفواه وتكبيل الأقلام وهو ذات الامر الذي كان يمارس في العهد البائد البائس الذي كان بمثابة مقص رقيب لكل من يخرج عن طوعه.

إقدام رئيس نيابة المعلوماتية بحجب وحظر موقع صحيفة (السوداني) الإلكتروني ومواقع أخرى وصفحات قال أنها عشوائية وغير مسجلة بحجة نشر المحتوى المؤجج للفتن والمضايقة للمجتمع والنشر المخالف للقانون حسب نص حديثه أمر فيه كثير من اللغط ويكتنفه الغموض ما لم يتم تحديد تلك المواقع ومواجهتها بتلك الاتهامات وبعد ثبوت صحتها يتم إتخاذ الإجراء اللازم بلا مجاملة.

أشار رئيس النيابة إلى أن هناك مواقع مشبوهة تقف وراءها جهات من الداخل والخارج تنشر الشائعات وتزيف الحقائق، يبقي السؤال هل تم إثبات أعلاه على موقع (السوداني) ؟ بالتأكيد إذا كانت الاجابة (نعم) سيكون هناك دليل وهو ما نريده الآن للاثبات بدلا من تلك الاتهامات التي سيكون لها ما بعده؟.

ما نريد أن يعلمه هؤلاء أن الثورة ثورة وعي ومبادئ وقيم وحريات لن يستطيع أحد تدنسيها مهما بلغ من جبروت وسلطه لان ذلك العهد البائد قبر مع سقوط البشير.

نحن كصحفيين وثوار واجهنا بطش النظام البائد بكل قوة وشراسة ،الا وبعد زوال ذلك الحكم تأتي نسخة ثانية منه ؟ عموما لن يستطيعوا كسر شوكتنا سنواصل الطريق بقوة وتحد بمهنية ومصداقية بلا تزييف أو طبطبةـ الثورة مستمرة وقلم الظلم مكسور.

* بدون قيد:

الطغاة زائلون ..يبقى الوطن