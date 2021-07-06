لا جديد بالمريخ الرئيس الموقوف يواصل إصدار البيانات

الخرطوم : السوداني

أصدر رئيس المريخ الموقوف، ادم سوداكال بيانا جديدا أوضح من خلاله بانهم ظلوا منذ إعلانالسوداني لكرة القدم لقراراته بتاريخ 14 يونيو 2021م وما مثلته هذه القرارات من تدخل في الشأن المريخي الداخلي وما باتت تلعبه اللجنة الثلاثية المكونة منالسوداني لكرة القدم بموجب هذه القرارات التي أضحت تمارس تدخلات سافرة في شؤون نادي المريخ الداخلية، لافتا انهم ظلوا يوثقون لكل هذه القرارات والتدخلات

وأضاف : قمنا بحصر جميع هذه التدخلات في شؤون نادي المريخ الداخلية وراسلنا بها الدولي لكرة القدم فيفا ونؤكد للرأي العام ولجماهير المريخ اننا على تواصل مستمر مع الفيفا ونتوقع الرد قريباً كما قمنا داخلياً بمخاطبة النائب العام لجمهورية السودان وشرحنا خلال الخطاب ما يمكن أن يحدث حال تدخل النيابة في الشؤون الداخلية لنادي المريخ. كما أوضحنا للسيد وزير داخلية جمهورية السودان ما يمكن حدوثه حال اي تدخلات في الشؤون الداخلية لنادي المريخ سيما أن نادي المريخ هيئة رياضية مستقلة في إدارة شؤونها الداخلية استقلالية كاملة، وذلك بموجب نظام النادي الأساسي لسنة 2019م، ومؤخراً تابع الجميع كيف أن القرارات التي رفضناها أوجدت صراعاً إدارياً في نادي المريخ فباتت تتخذ القرارات بصورة أحادية من مجموعة مجمد نشاطها بقرار من مجلس الإدارة لتجاوزاتها وإنتهاكاتها المتكررة لنظام النادي الأساسي، ونؤكد أن كل القرارات التي تصدرها هذه المجموعة تعتبر حبرا فقط على ورق، كما نحذر جميع الجهات ذات الصلة من التعامل معها، فهم لا يمثلون مجلس إدارة نادي المريخ سيما أن المجلس قرر خلال الفترة السابقة تجميد نشاطهم كما تم تحويلهم للجنة الانضباط بالنادي سيما أن هذه المجموعة ملاحقة جنائياً ببلاغات من نادي المريخ فيما يتعلق بعقد قناة المريخ وأسهم القناة التي تم بيعها لأحد الأفراد وبالتالي هم بحسب نظام النادي الأساسي لا يمثلون نادي المريخ لحين فك التجميد عنهم ومثولهم امام لجنة الانضباط بالنادي، ونبين أن جميع القرارات والمخاطابات التي يصدرونها لا تمثل نادي المريخ وغير معتمدة، سيما القرار المتعلق بتكوين القطاع الرياضي الذي اعتمد من لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم في سابقة خطيرة وتكشف عن وجه سافر في أمر التدخل في الشأن المريخي الداخلي الذي تقف على رأسه اللجنة الثلاثية التي نؤكد للرأي العام ولجماهير المريخ أن النادي قادر على وقف تدخلاتها وتدخلاتها عبر الفيفا ومحكمة التحكيم الرياضية الدولية “CAS” وفيما يتعلق بقرار لجنة المسابقات الأخير بتحويل مباراة الفريق لملعب إستاد الخرطوم بدلاً عن ملعب المريخ كما هو معلن من قبل نؤكد أن هذا القرار مرفوض من قبل نادي المريخ وان مجلس إدارة نادي المريخ برئاسة السيد آدم سوداكال سيجتمع خلال يومين ليقرر بصورة حاسمة حول مستقبل مشاركة الفريق في بطولة الدوري الممتاز، سيما أن مجلس الإدارة يوقن أن اللجنة الثلاثية بما تمارسه من تدخلات أوجدت حالة فوضى عارمة في الساحة الإدارية بنادي المريخ وانتهجت نهجاً سافراً في التدخل في شؤون المريخ الداخلية وهذا ما نرفضه جملة وتفصيل وما سنظل نقاومه عبر كل الطرق القانونية المشروعة المتاحة للنادي ونؤكد أن مسألة رد الفيفا مسألة وقتية خاصة أن التدخلات الممارسة من قبل لجنته الثلاثية خطيرة وقادت الأوضاع الإدارية بالنادي لفوضى غير مسبوقة يتحمل وزرها الاتحاد السوداني لكرة القدم بقراراته المعيبة قانونياً والتي برز النادي للتصدي لها عبر الفيفا وكأس حيث يثق النادي في عدالة واحترام المؤسستين للقانون وللنظم واللوائح التي تم تجاوزها من قبل الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجنته الثلاثية.