وزير الري يغادر إلى أمريكا للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة

الخرطوم: سونا

غادر وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول ملف سد النهضة، والتي تعقد الخميس الثامن من الشهر الجاري بمقر المجلس بنيويورك.

وقال عباس في مؤتمر صحفي قبل مغادرته الخرطوم، إن استجابة مجلس الأمن لطلب السودان بعقد جلسة خاصة بملف سد النهضة تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة إنجازٌ مُهمٌ للدبلوماسية السودانية وتأكيد واضح على حجة السودان بأن الملء الأحادي الثاني يمثل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين، لافتاً إلى دفع السودان بأربعة مطالب تتمثل في عقد جلسة لمناقشة الأزمة ومنع إثيوبيا من القيام بتدابير أحادية الجانب وتحويل دور اللجنة الرباعية إلى وسطاء بقيادة الاتحاد الأفريقي بدل دور المراقبين ودعوة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للمساعدة فى دفع التفاوض بين الدول الثلاث.

يُذكر أن السودان كان قد بعث برسالة في 21 يونيو الماضي إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، داعياً من خلالها لعقد جلسة لبحث تطورات الخلاف في الملء والتشغيل لسد النهضة، ومنع اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ودعوة إثيوبيا للكف عن الملء الأحادي لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم.