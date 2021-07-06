الشؤون الدينية تُعلن اكتمال التحوُّل الرقمي لتصبح وزارة ذكية

الخرطوم: السوداني

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اكتمال برمجيات التحوُّل الرقمي لتصبح وزارة ذكية، تتمم كل معاملاتها بصورة رقمية غداً الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال المهندس المشرف على المشروع ياسر سليم، إن المشروع يهدف لإحداث طفرة في الأداء الفعّال والكفء لكل الخدمات بالوزارة عبر جملة من أحدث التطبيقات والخدمات الذكية التي تعتمد على تقنيات المعلومات والاتصالات، بهدف تسريع التعامُلات بين إدارات الوزارة المُختلفة من جِهةٍ، وبين الوزارة والجمهور من جهة أخرىٍ بطريقةٍ مُيسّرة.