إيطاليا تهزم إسبانيا بركلات الترجيح وتصعد لنهائي اليورو

السوداني: وكالات

تأهل منتخب إيطاليا لنهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، بعد فوزه على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة (4-2)، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

تقدم فيديريكو كييزا لإيطاليا بالدقيقة 60، فيما عادل ألفارو موراتا النتيجة لإسبانيا بالدقيقة 80.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي أنصفت إيطاليا.

وأهدر لوكاتيلي ركلة الأتزوري الأولى، فيما سجل منتخب إيطاليا 4 ركلات عن طريق بيلوتي، بونوتشي، بيرنارديسكي وجورجينيو.

في المقابل، سجل للمنتخب الإسباني مورينو وألكانتارا، بينما أهدر أولمو وموراتا

وينتظر المنتخب الإيطالي الفائز من المواجهة التي ستجمع إنجلترا بالدنمارك، في المباراة المقررة اليوم الأربعاء.