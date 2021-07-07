شراكة بولندية لقيام مدينة لصناعة الجلود وأخرى للغزل والنسيج

الخرطوم : السوداني

أعلن وزير الصناعة، إبراهيم الشيخ عن قيام مدينة لصناعة الجلود بمنطقة الجيلي ومدينة للغزل والنسيج بمنطفة الحاج عبدالله بولاية الجزيرة وذلك عبر شراكة مع شركة بولندية .

وأعرب الوزير لدى لقائه السفير الزائر لبولندا ، ميشيل ميسنسكي ، عن تطلع السودان لشراكات مع بولندا من أجل تمويل المشروعات التنموية الكبرى في قطاعات السكر وصناعة الجلود ومصانع النسيج خاصة أن السودان يمتلك مدخلات هذه الصناعات واعلن ترحيبه بزيارة 25 شركة بولندية كبرى للبلاد في أكتوبر المقبل.

من ناحيته أعلن سفير بولندا عن تقديم بلاده دعماً سنوياً للسودان يقدر بمبلغ 50 مليون يورو سنوياً من أجل تطوير الموارد البشرية والتدريب والتأهيل وإنشاء المشروعات التنموية والخدمية.