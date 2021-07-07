التعايشي يبحث مع مبعوثي (الترويكا) صعوبات تنفيذ السلام

الخرطوم : السوداني

أكد عضو مجلس السيادة ، محمد حسن التعايشي ، حرص الحكومة على إكمال عملية السلام عبر التوصل إلى اتفاق مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وقيام مؤتمر نظام الحكم بما يعزز مسيرة الاستقرار والسلام بالبلاد.

واطلع لدى لقائه بالقصر الجمهوري أمس وفد مبعوثي دول ( الترويكا)، على نتائج زيارتهم إلى منطقة كاودا بجنوب كردفان ، ولقاءاتهم بعبد العزيز الحلو، ومجلس تحرير الحركة الشعبية.

وقال التعايشي إن اللقاء تناول الصعوبات التي تواجه تنفيذ اتفاق السلام خاصة بند الترتيبات الأمنية وتشكيل آليات تنفيذ الاتفاق، فضلا عن جهود قيام مؤتمر نظام الحكم لأهميته ورغبة دول الترويكا في دعم تلك الجهود.