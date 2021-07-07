حملة شرطية لحماية (غابة السنط) من القطع الجائر

الخرطوم : السوداني

نفذت شرطة ولاية الخرطوم حملات منتظمة لحماية غابة السنط من الاحتطاب الجائر والذي يتم ليلاً وذلك لأغراض بيع الحطب لأصحاب المخابز البلدية وزرائب الحطب وورش الأخشاب.

وتمكنت الشرطة من ضبط عدد من المتهمين وكمية كبيرة من الأخشاب معدة للتهريب خارج الغابة.

وكشف مدير شرطة محلية الخرطوم العميد إبراهيم بشارة للمكتب الصحفي للشرطة، عن رصد عمليات قطع جائرة للأشجار داخل الغابة والتي تعتبر من أكبر المحميات الطبيعية وأعرقها.

وأضاف :” إنها تمثل متنفساً ورئة طبيعية لسكان العاصمة وامتداداتها وتشكل إحدى حلقات التوازن البئيي وهي مكان للترفيه والتنزه ولهذا اهتمت الشرطة بحمايتها”.