كان هذا قبل خمس سنوات عبرن؛ حيث لزمت عادة صباحية يسرها سكني في زاوية طريق يضم مدرسة وروضة أطفال؛ تنبهت عقب مطالعتين أن مشهد الصغار بحيوية ضجيج الصباحات تملأ الروح بإيجابية تعدل المزاج. فصرت أتلصص حلالاً على مشاهد الصغار. أحدهم مثل فرس نافر يتأبى على لجام أمه المرهقة بين تحسين ستر الثوب ومقاومة الصغير الذي يغرس رجليه على الأرض، فإن أعجزته الحيلة استدعى البكاء. يرق قلب الأم فتنكفئ عليه بقبلة وأكذوبة تخيلتها عن وعد. وفي طرف قريب حشد أيادٍ صغيرة يتخامشون حلوى من عجوز تحضر مع قدومهم وتنتظر انصرافهم. لم أفك لغة السوق الحنون الذي قام أمامي، وإن لحظت أن العجوز تتقمص هيئة أم كبيرة. تتلطف في الشرح وفرد وريقات النقد. تتوافد أثناء هذا أفواج الحضور. لاحظت في مرات أكثر أن من يجلب الصغير أو الصغيرة. يرمق أمانته بحرص حتى يغيب. أحيانا ألمح مشاجرات بريئة تختتم إما بالضحك أو التعثر مع الجري تحت أثقال حمولات الظهر. كان قلبي يوجف أن تعثر أحدهم أنهض لأصيح “يا ولد”! فيستقيم السائر ويتوقف الجاري.

في مجلسي المعتاد كان يعبرني ما عرفت بالتعارف أن اسمه (حمودي) طفل في حوالى الخامسة من عمره لسبب ما تحضره جدته؛ عجوز رزينة الملامح رصينة ومشلخة؛ إن حاذت مجلسي شد جانب وجهها بطرف الثوب وألقت التحية خلفها حفيدها. طفل بهي الملامح مع وسامة فارهة وفضول عريض. إذ يسبقها مرة ويلاحقها مرات. إن وجد ورقة على الأرض تفحصها إن لمح حجراً رفعه إن صادف عابر طريق صافحه بابتسامة. تجاهلني الصغير مرة أو مرتين رغم تحية جدته الثابتة ثم ذات صباح أقبل نحوي. نهضت إليه لثمت يده ثم قبلت رأسه. لم يكن يتحدث؛ كان يبتسم فقط. شيء ما جذبني للصغير. ملمح ذكاء شممته فيه. ثم ملامح خصوصية تبينت لاحقاً أنها متلازمة حالة تصيب بعض الصغار نسيت اسمها. وإن كان هذا النوع من الصغار يوصف في ثوابت تعاريف الناس عندنا بالمبروك. وأظنه كذلك إذ لاحظت أن كل المكان يحب هذا الصغير. له قبول وود يظللانه فيما لاحظت مع من يعرف ولا يعرف في الروضة أو المدرسة.

صرت كل صباح أترقب عبوره؛ وصار كلما عبر يعلو كتفي ورأسي بالمحبة. أصلح له مرة رباط الحذاء، أعيد ترميم ياقة الزي النظامي؛ أدس في يده حلوى (نعناع) أدمنها؛ وأغرب ما فيه أنه لا يحادثني؛ يطلق لسانه عبر نظرات ولوفة من أعين صافية. يشكرني بابتسامة شهد الله لم ألتقطها من وجه بشر؛ فيها صدقٌ عصيُّ النهايات. تسبب هذا في تحرر جدته من لطف حذر تجاهي. فصارت تقبل علي مُصافحةً تسألني عن (ناس البيت) وحالي فإن انصرفت قالت “ودعناك الله”.

توثقت صلتي بهذا الطفل بشكل غريب؛ حينما غبت لفترة أسبوع وعدت لمجلسي حينما رآني اندفع نحوي حتى خشيت أن يسقط. فأسرعت إليه أحمله. نضحك مثل رفيقين ضلا المسارات والتقيا في مسير عودة؛ يومها أطلت الجلوس. الجدة تضحك وهي تقاسمنا إدلاء أرجلنا من مسطبة حيث نجلس؛ وعثمان العربي صاحب الدكان المجاور لأول مرة يترك قدرة الفول التي عادة يقوم عليها في الضحى مثل نفل صوفي صاحب أوراد. اقترب يصيح حمودي الليلة لقيتك صحبك. قالها وهو يقاسمنا تخليل أصابعنا رأس الطفل الحليق حديثاً وهو يقول “نعيماً”.

حينما مضى حمودي وجدته سألني (العربي) “الجماعة ديل قرايبك؟!” قلت “لا لكن لله امشاج وأرحام يهبها للقلوب بغير دماء ونسب”. وأضفت “هل تصدق لا أعرف عنه سوى عبوره هذا الطريق من جانب الحي الآخر، لكنه مبروك”!

لا أعرف أين حمودي الآن. حتماً إنه قد التحق بالمدرسة فأضاف لأمة من الرفاق والعابرين وضاءة إنسانية وبركةً طالما إنها فيه وفي أمثاله.. الله سيحفظنا.