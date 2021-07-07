٣٠ يونيو.. منو الربحان منو الخاسر؟

مُخطئة حكومتنا الانتقالية إذا ما ظنت أن ضعف مظاهرات ٣٠ يونيو، يعني أن كلً الأشياء بخير، وواهمة الحاضنة السياسية إذا ما مدَت رجليها مثلما فعل أبو حنيفة النعمان، واعتبرت أنها انتصرت على قوى المعارضة.

ما حدث كان متوقعاً بسبب تقاطع الأجندة، انعدام وحدة الهدف والشعار، وبروز عناصر النظام المُباد، بسبب إنكارهم السقوط وصدمة الفطام من السلطة، مع وجود قطاع عريض داعم الإجراءات الاقتصادية الحكومية على قساوتها، أملاً في حصادٍ مُثمرٍ، وخوفاً من الدخول في متاهة جديدة بإسقاط الحكومة الحالية، ومن ثم استمرار دوامة عدم الاستقرار.

بدلاً من أن تحتفي الحاضنة السياسية بضعف المظاهرات، عليها إدراك أنّ هذا لا يصب في مجرى التغيير استراتيجياً، بل كان الأفضل للقوى السياسية المشاركة في ذكرى ٣٠ يونيو، عبر تنظيم المواكب ومُخاطبة القواعد الشعبية، ومن ثَمّ تحويل ذكرى هذا اليوم المجيد إلى مهرجان للديموقراطية، أو ليس هو اليوم الذي قاد إلى اتفاق الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية؟ لا تزال الفترة الانتقالية الحالية كئيبة مُقارنةً بفترات أبريل ١٩٨٥، وأكتوبر ١٩٦٤، فهذه الفترة خالية من زخم العمل الجماهيري، سُخُونة الليالي السياسية وأشعارها الثورية، وكورالاتها الصاخبة.

رحم الله محجوب شريف، وحمّيد، والقدال.

لماذا تظن قِوانا السياسية أن التظاهر والمواكب مجرد سلالم تصعد بها إلى السُّلطة، وبعد ذلك يتم تكسير هذه السلالم؟

يا ساداتي وسيداتي؛ إنَ الحفاظ على جذوة نار الثورة في النفوس يظل هو حصن النظام الديموقراطي الحصين، وإنه خيرُ ترياق لمُواجهة زحف الانقلابات العسكرية.

المؤكد أن كل هذا لن يصمد ما لم نسرع الخُطى لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة المشاركة في عملية صناعة واتخاذ القرار السياسي، أي جعل الديموقراطية ثقافةً ونظاماً وسلوكاً ومناهج؛ بدلاً من خداع الديموقراطية الإجرائية، وتزيينها بالشكليات والشعارات والمساحيق.