حجب مواقع الصحافة اعتداءٌ غَاشِمٌ على الثورة

مُحبـطٌ ومُحـزنٌ جدأ.. ونحن نتلمّس تنفيذ مقاصد الثـورة وأهداف الانتـقال وشعارات “الحرية والسلام والعدالة”، أن نرى حجب مواقع إعلامية مثل موقع صحيفة (السوداني)، في تجنٍ واضحٍ واعتداءٍ غَاشِمٍ على الثورة والانتقال.

حرية الصحافة أحد الدعائم الأساسية لإرساء التحول الديموقراطي تتكامل مع الوعي السياسي وبناء المشروع الوطني بكل أبعاده، وإزالة مظاهر الردة وعرقلة الانتقال وإرجاع عقارب الساعة.

إننا اليوم أحوج ما نكون لتشجيع الصحافة الحرة والتحفيز للالتزام بالمصداقية والمعايير المهنية كمداخل لإعادة الاعتبار للإعلام الحُر المُساهم في البناء الوطني.

وفي ذات الوقت، أحوج ما نكون لمُحاصرة استغلال منصّات الإعلام لبث الكراهية والعنصرية والإرهاب والتحريض ضـد إرادة الشعب.

إنّ هيبة مؤسسات الدولة عادت من جديد بعد ظلام دامـس.. فلا تقزموها بأفعال غير محسوبة العواقب، ومُنتهكة للحقوق والحُريات.