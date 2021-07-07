عقب تداول مقطع فيديو (الازدحام) .. مدير السجل المدني يتفقد مجمع خدمات الجمهور ويناشد المواطنين بالتوجه للمراكز الطرفية لتقليل الضغط على المجمعات

الخرطوم: السوداني

وقف اللواء شرطة حقوقي/امير أحمد حسن كامل مدير الإدارة العامة للسجل المدني علي سير العمل بمجمع خدمات الجمهور بامدرمان صباح اليوم الأربعاء، برفقة اللواء شرطة حقوقي/مدثر حسن محمد مدير دائرة الشئون العامة بجانب فريق عمل ميداني من الادارة العامة للسجل المدني، مجهزاً بكافة المعدات الفنية و اللوجستية المساندة والداعمة لعمل السجل المدني من أجل تخفيف الضغط وتقليل الازدحام بالمجمع بحضور اللواء شرطة حقوقي/ ياسر مبارك يوسف مدير مجمع خدمات الجمهور بامدرمان.

و وفق المكتب الصحفي للشرطة، قال اللواء شرطة أمير وقفنا من خلال زيارتنا لمجمع خدمات الجمهور بامدرمان علي سير العمل فيما يتعلق بمراحل إستخراج الأوراق الثبوتية وكافة المعاملات المدنية التي تخص المواطنين مبينا أن العمل منساب بصورة طبيعية.

داعيا إدارة السجل المدني بتسريع الخطي في إنجاز المعاملات اليومية مشددا علي أهمية الاسراع في إجراءات الرقم الوطني وذلك لأهميته القصوي في الحصول علي الدعم المالي المقدم من الحكومة الانتقالية للأسر السودانية عبر برنامج ثمرات.

موجها بمضاعفة الجهود ومعالجة جميع الاشكاليات التي تعترض سير العمل وتذليل كافة العقبات موكدا جاهزية إدارة السجل المدني لمقابلة كافة المراحل المتعلقة بالمشروع في جميع مراحله مناشدا المواطنين بضرورة التوجه إلى مراكز السجل المدني الطرفية داخل ولاية الخرطوم لإكمال إجراءاتهم وذلك لتخفيف الضغط وتقليل الازدحام بمجمعات خدمات الجمهور بالمدن الثلاث.

لافتاً إلى تجهيزها بكافة التقنيات الرقمية الحديثة اللازمة لاستخراج كافة المعاملات والمستندات الثبوتية.

موضحا أن إدارته قد عكفت على وضع خطط مدروسة وآليات واضحة تهدف لتخفيف الازدحام بصالات السجل المدني بمجمعات خدمات الجمهور الثلاث.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تبادلوا على نطاق واسع مقطع فيديو مثير، يعكس مدى تكدس المواطنين والتزاحم بشكل عشوائي بأحد مجمعات خدمات الجمهور بالخرطوم.