حمدوك: ملتزمون بإعادة الأموال المنهوبة والمهرّبة خارجيًا

الخرطوم: السوداني

جدّد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تعهّد حكومته بمتابعة ومراجعة التدّفقات المالية وإرجاع الأموال المنهوبة والمهرّبة خارجيًا من أجلّ تنمية واستقرار البلاد.

و خاطب حمدوك ورشة الآلية رفيعة المستوى لمحاربة التدّفقات المالية غير المشروعة بقاعة الصداقة أمس (الأربعاء) بحضور ومشاركة عدد من الوزراء والوكلاء والجهات الحكومية المختصة، و عدد من سفراء الدول الصديقة والشقيقية ،ومفوضية الاتحاد الافريقي، والاتحاد الأوروبي، واليونتامس، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، وعدد من وكالات التنمية والتعاون والمنظمات الدولية.

وحسب (باج نيوز) فإن حمدوك حثّ حمدوك على ضرورة تضافر الجهود الداخلية والخارجية والعمل بتنسيقٍ متكاملٍ وخلق مناخٍ استثماري معافى وآلية وطنية.

وأشار إلى أن قيام مثل هذه الآلية لم يكن ليحدث لولا ثورة ديسمبر المجيدة وتضحيات أبنائها.