(المالية) تضع خطة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة

الخرطوم : ابتهاج متوكل

استعرضت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، خطة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ودعا مدير وحدة تخفيض الفقر والتنمية المستدامة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أحمد عبد الرحمن، إلى أهمية نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة.

وقال في تصريح صحفي أمس (الأربعاء)، أي دولة مستنيرة لابد أن تحقق تلك الأهداف، مشددا على أهمية توفير البيانات عالية الدقة حتى تحرز تقدما ملموسا، و ضرورة مشاركة كل أبناء الوطن في الأنشطة المراد تنفيذها، لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح الخبير في مجال التنمية المستدامة، أحمد حسين أحمد، أن هنالك ١٧ هدفا للتنمية المستدامة، لابد أن تتحقق بحلول عام ٢٠٣٠م، قال أبرزها التعليم والصحة والقضاء على الجوع، وتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي .