مطالب بتخصيص موازنات للأطفال

الخرطوم: السوداني

أكدت المدير التنفيذي لجمعية “اعلاميون من أجل الأطفال” إنعام الطيب أن تخصيص موازنات مخصصة للأطفال أمر على درجة قصوى من الأهمية حيث تصل نسبة الأطفال إلى 50٪ من تعداد السكان وهو أمر يتطلب توفير مستلزماتهم بصورة تحقق متطلباتهم لبناء مستقبل السودان.

وقالت في الجلسة التشاورية لمناصرة الموازنات الصديقة للأطفال التي نظمتها الجمعية بالتعاون مع مجلس الطفولة بالخرطوم ومنظمة رعاية الطفولة العالمية بقاعة الشارقة أمس إن احتياجات الأطفال طارئة ولا تتحمل التأخير مما يتطلب من الجهات المختصة زيادة الإنفاق على الأطفال لانه حق لهم، مشيرة إلى أهمية دور الإعلام في مناصرة موازنات مخصصة للأطفال.

وقدم المحلل الاقتصادي د. محمد الناير ورقة بعنوان “الموازنات الصديقة للأطفال”و أشار إلى أن الموازنات الصديقة للأطفال أمر مهم وأن أي ميزانية في العالم لا تهتم بأمر توفير احتياجات الأطفال غير مقبولة خاصة فيما يتعلق بحمايتهم وتوفير التعليم الجيد النوعية وكذلك العناية الصحية خاصة الرعاية الصحية الأولية.

وقال إن هناك عشرة أهداف للتنمية المستدامة ٢٠٣٠م تشمل عشرة بنود تدعم الأطفال وتشمل دعم الصحة ومحاربة الجوع والفقر وتوفير التعليم وطالب بوضع بند ضمن موازنة 2022م للأطفال

وقدم د. أنور شمبال شرحاً عن الموازنة الصديقة للأطفال، مشيراً إلى أن العبء على “جمعية اعلاميون من أجل الأطفال” كبير خاصة في اقناع القائمين على أمر وضع الموازنات، وقال إن الاهتمام بالأطفال يجب أن يُعطى أولوية لأنهم كل الحاضر والمستقبل، وأضاف شمبال أنه لابد من وضع دراسة للأطفال في معسكرات النزوح واللجوء، مشيراً إلى أن هناك معوقات تعطل وضع ميزانيات للأطفال منها شخصية واضعي الموازنة والرأي العام ومؤسسات الضغط، وغيرها، وقال إنه لابد من اختيار التوقيت المناسب لتقديم مقترح توفير ميزانيات الأطفال.