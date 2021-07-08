صراع السلطة في ليبيا ياما في الجراب ياحاوي

منذ أن خطت الرئيس معمر القذافى نهاية السطر الأخير في في رواية حكمه في ليبيا لم تنعم الدولة الليبية بساعة هناء واحدة ، فصراع السلطة في ليبيا أصبح هو الآخر رواية أخرى لم يقيَض الله لها حتى يوم الناس هذا من يضع النقطة في آخر سطورها الدامية

يبدو أن الرئيس الراحل معمر القذافي قد كان ساحرا حينما امسك بتلابيب الحكم في دولة ليبيا في ستينيات القرن الماضي والى لحظة موته الصادم أمام الكاميرا بعد أن قبض عليه الثوار ونفذوا فيه حكم الإعدام دون محاكمة تماما كما يبدو الآن أن زمان السحر قد ولى ولن تستطيع ليبيا أن تنجب رجلا مثله يقود الليبيين كما تقاد السائمة إن لم يكن يطوعهم فجبرا عليهم وها نحن الآن امام مشهد بالغ الكآبة بعد أن توقف صوت البندقية واخذ الناس يأملون في المستقبل تنتكس العملية السياسية وهى في نهاية طريقها الطويل باختلاف قديم متجدد بين محاور النزاع محليا واقليميا ودوليا ، وها نحن نعود على بدء ليتموضع الخلاف بين الشرق والغرب بكامل عنفوانه كما بدأ اول مرة بعد الثورة.

لم يكن الفشل الدواي الذي كان نهاية الحوار الليبي في برلين هو القشة التي قصمت ظهر البعير بل أن تراكمات المماحكة والتمنع منذ انطلاق منتديات الحوار الليبي كان ينذر بنهاية غير سعيدة لأحلام الهائمين في حب التراب الليبي والذين ظنوا للحظة أن ليبيا ستعود بعد طول عناء دولة كباقي الدول يحكمها رئيس ويضبطها برلمان ويتعاون على إدارتها وزراء ولكن الاصطفافات المحلية والإقليمية والدولية ما كانت ستدع الحلم يكتمل والصفاء يعود لانهم يريدون ما وراء تدمير ليبيا ولن يخسروا في ذلك شيئا طالما أن العملية نفسها تدار بأيد ليبية

تاريخ الصراع الليبي من اجل السلطة مملوء عن آخره بالمناكفات والمماحكات من اجل المصلحة الشخصية أولاً ومن اجل المصالح الإقليمية والدولية ثانيا ، وليس فيه شيء من المصلحة الليبية شيء على الإطلاق ، فالشرق كان ومازال يعمل بجهد حثيث من اجل تولى خليفة حفتر زمام الأمور في ليبيا للجم المد الإسلامي المتنامي في الجنوب والغرب والحركات الإسلامية التي تسيطر على غرب وجنوب ليبيا تعتقد أن خليفة حفتر ما هو إلا صنيعة إقليمية ليس له الا أن يكون ترياقا للإسلاميين وعلى هذا النحو تسير موجة الصراع الليبي الممتدة وعلى هذا النحو تتناسخ وتتناسل محددات ذلك الصراع وفي هذا الإطار تعقد المؤتمرات والحوارات والكل يضمر في نفسه بغير ما يبديه في العلن حرصا على إرضاء المجتمع الدولي ودفعا بجهود الأمم المتحدة نحو السلام ولكن ما إن تحين لحظة الحسم حتى تظهر النوايا وتطفو كل الخلافات المكنونة على الصفح وتبتعد ليبيا عن خط النهاية بنفس القوة التي اقتربت منه الى حين

في جراب الحاوي اذن الكثير من معينات الصراع في ليبيا كان ذلك على مستوى القيادات في الداخل او على مستوى الاصطفافات الإقليمية والدولية في الخارج ولعل في إبداء خليفة حفتر نيته في حسم ذلك الصراع عسكريا مرة أخرى وفي إبداء نية اردوغان إبقاء قواته في ليبيا وفي قول المصريين أن الملف الليبي هو احد ملفات التقارب التركي المصري … لعل في تلك الأشياء رؤية صادقة لمآلات الصراع في ليبيا وان في جراب الحاوي مزيدا من الألغام التي لا يبدو لها نهاية وان الشعب الليبي سيظل يدفع ثمن لعبة المحاور لا لشيء الا أن من بعض بنيه من سار خلف سراب السلطة الزائف حينما صوره له البعض أنها حقيقة.