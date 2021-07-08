سد النهضة بمجلس الأمن.. سيناريوهات ما سيحدث

الخرطوم: هبة علي

تترقب الأوساط المحلية والإقليمية انعقاد جلسة بمجلس الأمن الدولي برئاسة فرنسا، لمناقشة أزمة سد النهضة الخميس المقبل، وذلك بناءً على طلب من دولتي المصب “مصر، والسودان”، وأتى هذا التصعيد بالتحرك الدبلوماسي على الصعيد الدولي من القاهرة والخرطوم لمواجهة التعنت الإثيوبي في أزمة السد والإصرار على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب وبدء الملء الثاني المزمع لبحيرة سد النهضة الشهر الجاري، دون إبرام اتفاق ملزم بين الدول الثلاث..

ويتوقع البعض أن يحدث اختراق بالازمة بالوصول لحل او إيجاد تسوية ، فيما يقلل آخرون من الخطوة ويرون انها ستفضي للعودة للتفاوض مرة أخرى، (السوداني) قرأت سيناريوهات ما سيحدث بعيون خبير الري والوزير السابق عثمان التوم والمتخصص في العلاقات الدولية السفير السابق الرشيد أبو شامة والقانونية د.زحل الطيب والصحفي والمحلل السياسي محمد عبد السيد.

الخط: التوم: الملف كان موجودا بالمجلس بالأساس قبل عامين

ما مدلول اهتمام مجلس الأمن بالملف؟

عثمان التوم:

السودان ومصر قامتا برفع ملف سد النهضة لمجلس الأمن ليستمع لهما ثم ليقرر، والملف كان موجودا بالمجلس بالأساس قبل عامين حيث ذهب به الجانب المصري فقط، وقام الاتحاد الأفريقي وقتها بسحب الملف لجهة انه يعنيه، واستمرت المناقشات بالاتحاد لما يقارب العام والنصف ولم تُفض لنتيجة، الأمر الذي قاد السودان ومصر لإعادة الملف لمجلس الأمن.

الرشيد أبو شامة:

يبدو أن وصول ملف سد النهضة لمجلس الأمن خطة سياسية لاشغال العالم اجمع بتصرفات دولة إثيوبيا التي ستُقدم عليها بالملء الثاني والتشغيل دون استشارة شركاء النيل .

زحل الطيب:

مجلس الامن يتدخل في الحالة السلمية ويوجه النصح لحل قضاياهم في إطار حقوق الإنسان، وفق الاتفاق ويمكن أن يوجه بإحالة القضية لمحكمة العدل الدولية، ويمكن أن يقوم برفع دعوى بموجب الفصل السابع اذا كان في الملف ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.

محمد عبد السيد:

اهتمام مجلس الأمن بالملف ضعيف بسبب أن المجلس تحركه القوى الكبرى ويوجد حق الفيتو الذي يمكن أن يستخدم في اي وقت من قبل قوى الدول الخمس الكبرى بما فيها الصين وروسيا ولديهما حق عرقلة أي قرار، وذات الدولتان لديهما مصالح في إثيوبيا اكثر مما لديهما في مصر والسودان، وكانت روسيا والصين تتعمدان العرقلة منذ أمد بعيد وقادتا القضية في اتجاه أن يتم إصدار بيان وليس قرارا.

الخط: ابو شامة: الصين وروسيا تتمتعان بالفيتو ستصوتان لصالح إثيوبيا

إلى أى مدى سيمثل تدخل المجلس حلاً للازمة؟

التوم:

لا اظن أن مجلس الأمن يمكنه الوصول لحل بسبب انشغاله بقضايا أخرى، فضلاً عن وجود الصين بالمجلس التي تجمعها علاقات اقتصادية بإثيوبيا متعلقة بسد النهضة، ويمكن أن تستخدم حق الفيتو للحفاظ على مصالحها، واتوقع أن يخرج مجلس الأمن بقرارات عامة توصي بالرجوع مرة أخرى للتفاوض مع اقتراح وسطاء جدد.

ابو شامة:

واضح أن هنالك اختلافا بالمجلس، فالصين وروسيا اللتان تتمعان بحق الفيتو ستقومان بالتصويت لصالح إثيوبيا، فضلاً عن تصريح رئيس مجلس الأمن الذي اشار به لعدم اتخاذهم بالمجلس لأي خطوات سوى الرجوع لمنصة لتفاوض لأجل التوصل لحل، وهذا التصريح مثبط للعزيمة بسبب أن منصات التفاوض المتمثلة في الإتحاد الإفريقي برئاسة الكنغو، فشلت في الوصول لحل، والحكومة سعت لإدخال وسطاء كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وقوبل ذلك بالرفض من الجانب الإثيوبي.

زحل:

الاجتماع سيعرض وجهات النظر ولو وجد المجلس أن القضية يمكن أن تحل وفق الحيثيات المقدمة في إطار السلمية سيحله.

عبد السيد:

دائما بمجلس الأمن يتم التعامل بسياسة الأخذ والعطاء بين القوى الكبرى (اي المصالح)، بالتالي القضية ليست كبيرة لأجل أن تتنازل جهة ما عنها، صحيح أن القضية تمس الأمن القومي وكذلك الدولي بسبب إمكانية أن تحدث اشتباكات مسلحة بين مصر وإثيوبيا من جهة، وبين السودان وإثيوبيا من جهة أخرى، والأطراف المعنية الآن غير معنية بنزع الفتيل.

الخط: زحل: لا يمكن أن يلزم مجلس الأمن إثيوبيا بوقف الملء الثاني

هل يمكن إلزام إثيوبيا بوقف الملء الثاني؟

التوم:

الملء الثاني لسد النهضة سيتم، فقد قام الاثيوبيون ببناء الحاجز الاوسط ولا يمكن أن يواجهوا الفيضان القادم إلا بملء الحاجز الذي لاتوجد لديه فتحات تمرر الفيضان.

ابو شامة:

لايمكن إلزام إثيوبيا والسودان يعلم ذلك وفقط أراد أن يعرض القضية للرأي العام العالمي وايضا أن التصرف في المياه المشتركة من جهة واحدة امر مخالف للقوانين وهذا الامر له بعد سياسي كبير وسيشكل ورقة ضغط ضد إثيوبيا.

زحل:

لا يمكن أن يلزم مجلس الأمن إثيوبيا بوقف الملء الثاني لجهة أن الاخيرة دولة ذات سيادة، وطالما الملء لا يهدد الأمن والسلم الدوليين لايستطيع المجلس الزام إثيوبيا.

عبد السيد:

بحسب توازان القوى داخل المجلس والمصالح لا يمكن إلزام إثيوبيا بوقف الملء الثاني، والسودان ومصر يعلمان ذلك وفقط ذهبا لمجلس الأمن لأجل تبرئة الذمة من اي موقف يمكن أن يتخذاه، وتبليغ المجتمع بتضرر المواطنين بالدولتين من الملء الأحادي والقرارات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا.

الخط: عبد السيد: سيصدر المجلس بيانا ملتبسا لإرضاء الجميع

هل يمكن أن يتخذ مجلس الأمن قرارات تحل الأزمة؟

التوم:

لن يقوم المجلس باتخاذ قرارات تدعم موقف السودان ومصر، وسيكتفي بالعودة للتفاوض.

ابو شامة:

لن يتخذ المجلس اي قرار يدعم السودان ومصر بسبب وجود دول تساند إثيوبيا كالصين وروسيا ويمكن أن تصوت إيران أيضا لصالح إثيوبيا كناية لمصر.

زحل:

تاخذ القرارات في بعض الأحيان أبعادا سياسية، ولكن على وجه العموم المجلس يعمل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

عبد السيد:

لن يتخذ المجلس أي قرارات بل سيصدر بيانا ملتبسا لإرضاء جميع الأطراف ولا يحل مشكلة، ويسمى بالبيان الرئاسي ويعمل على حث الأطراف بالالتزام بالحلول السلمية وعدم اللجوء للقوى.