إصدارات سودانية وجنوب سودانية جديدة بمكتبة الملك فهد العامة

الخرطوم: كوكتيل

ضمن معرض القاهرة الدوليّ للكتاب، لمقام بمصر، تم اختيار بعض إصدارات دار ويللوز هاوس الجنوب سودانية، لكتاب سودانيين وجنوبي سودانيين، للإيداع بمكتبة الملك فهد العامة بالمملكة العربية السعودية، والإصدارات هي، عسف العسس للكاتب الهادي علي راضي، ترب البنية للكاتبة مني بابكر، جنوب السودان الحال و المآل للكاتب اتيم سايمون، التاريخ الاجتماعي لمجموعة الفولاني، للكاتبة مزدلفة محمد تاني، على تخوم جبال النوبة للكاتب الدكتور بشير أحمد محي الدين، بناء الدولة القومية السودانية، للكاتب د. خالد فرح، جنوب السودان و الحروب الدائمة للكاتب الدكتور بيتر أدوك نيابا..